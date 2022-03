Verlaten site Gernal valt ten prooi aan vandalen en brandstichters in Menen

Rond 18 uur steeg een zwarte rookpluim boven de site tussen de Poedermagazijn- en de Wahisstraat op. In de fabriek, die sinds de jaren negentig leeg staat, stond onder andere een oude auto in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. “De site is door haar leegstand een aantrekkingspool voor mensen die hier niets te zoeken hebben”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). “Het gebouw is onbewoonbaar verklaard, de site is op burgemeestersbevel afgesloten, maar toch raak je er via verschillende kanten binnen. Meer kan de stad niet doen. Zelf afbreken en opkuisen zou handenvol geld kosten.”