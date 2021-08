Verkeerscrimineel onder invloed geflitst met 202 kilometer per uur in zone 90: auto in beslag genomen

Kortrijk Dansdroom spat na knieblessu­res uit elkaar, nu mikt Miss Fashion finaliste Alexine (20) op doorbraak als model

4 augustus Alexine Van Herp (20) had een plan: een eigen dansschool openen. Die droom ging twee jaar geleden in rook op nadat haar knie tijdens danslessen enkele keren uit de kom ging. Maar het leven zit vol verrassingen, want Alexine zit nu in de finale van Miss Fashion. Een doorbraak als model wenkt. “Miss Fashion is geen vleeskeuring op zich, hoe je bent als persoon is belangrijker.”