Verboden rijrichting in Arsenaalstraat wordt massaal genegeerd: “Heeft even tijd nodig”

MenenSinds twee weken is er in de Arsenaalstraat in Menen éénrichtingsverkeer ingevoerd. Maar veel automobilisten lappen voorlopig hun laars aan de veranderde verkeerssituatie. Dat konden we zelf meermaals vaststellen.

Begin oktober 2021 werd het lokale mobiliteitsplan goedgekeurd. Daarbij wordt sluipverkeer aangepakt en het stadsbestuur oordeelt dat de Arsenaalstraat ook zo’n weg is. Vroeger kon je er in beide richtingen inrijden. Sinds vorige week kun je enkel nog van de Waalvest naar de Vaubanstraat. Fietsers en bromfietsers klasse A mogen wel nog in tegenrichting rijden. Aan het parkeren wordt niets veranderd. Alleen parkeren langs de zijde met pare huisnummers is toegestaan.

Volledig scherm Gewijzigd circulatieplan in Menen. In de Arsenaalstraat werd éénrichtingsverkeer ingevoerd. © Maxime Petit

Het nieuwe circulatieplan valt blijkbaar niet in de smaak aangezien veel bestuurders het éénrichtingsverkeer negeren. “Dat had ik voorspeld”, zegt een bewoner van de Arsenaalstraat. “Op zich ben ik voor het éénrichtingsverkeer in onze straat maar volgens mij maakte het bestuur de verkeerde beslissing wat de rijrichting betreft. Wie nu uit de Fabiolalaan komt en naar onze straat, het CC De Steiger of naar het Vaubanstadion moet, is nu verplicht een hele lus om te rijden. Bovendien is het tijdens de spitsuren zeer druk op die omleiding met alle scholen in de buurt. De druk op het verkeer in de Waalvest wordt daarmee alleen maar groter. Meer kilometers, meer files én tijdverlies voor de automobilisten. Ecologisch en economisch een stap achteruit. Neen, daar is volgens mij niet goed over nagedacht”, aldus de straatbewoner. Hij hoopt dat het stadsbestuur de rijrichting zo snel mogelijk wijzigt.

Volledig scherm Gewijzigd circulatieplan in Menen. In de Arsenaalstraat werd éénrichtingsverkeer ingevoerd. © Maxime Petit

“Ook de signalisatie laat te wensen over. In de Fabiolalaan ter hoogte van Vaubanstraat bijvoorbeeld staat niet aangeduid dat je niet meer door de Arsenaalstraat mag rijden vanuit die richting. Wie van niets weet en in de Vaubanstraat binnen rijdt ziet pas dertig meter verder dat ze niet meer in de Arsenaalstraat mogen. Daar rechtsomkeer maken is een moeilijk karwei met alle geparkeerde wagens. De wet overtreden en gewoon doorrijden is veiliger en dat wordt dan ook massaal gedaan.”

Volledig scherm Gewijzigd circulatieplan in Menen. In de Arsenaalstraat werd éénrichtingsverkeer ingevoerd. Wie vanuit de Fabiolalaan inrijdt wordt pas 40 meter verder verrast. © Maxime Petit

Schepen Patrick Roose (Vooruit) reageert verrast op het ongenoegen van de bewoners. “Zij waren zelf vragende partij om er de verkeersdrukte te verminderen. We hebben ook al maanden op voorhand gecommuniceerd over de plannen en er kwam geen enkele reactie. Als blijkt dat de bewoners toch niet tevreden zijn met de huidige situatie dan kunnen we het misschien nog aanpassen al wil ik hen toch eens verduidelijken waarom we voor dat circulatieplan komen. En dat de mensen zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie kan ik begrijpen. Je moet hen de kans geven om het gewoon te worden. We zijn niet van plan om op korte termijn te verbaliseren. De automobilisten gaan hun gedrag na verloop van tijd wel aanpassen eens ze de nieuwe regels gewend zijn.”

Volledig scherm Automobilisten lappen de nieuwe verkeersregel in de Arsenaalstraat massaal aan hun laars. © Maxime Petit

