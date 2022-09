Veiligheidsdorp Aan Sint-Franciscuskerk tijdens Wieltjesfeesten

Menen TERUG NAAR SCHOOL. Directeur Kevin Dekyen (GO! Futura secundair Menen)

Meer dan 1,2 miljoen leerlingen beuken donderdag opnieuw de schoolpoorten open. Maar welke uitdagingen zal het schooljaar 2022-2023 met zich meebrengen? Wij stelden de vraag aan vijftig directeurs in Vlaanderen. Eén van hen is Kevin Dekyen, die al 14 jaar directeur is van de de eerste graad van de Futuraschool GO! in Menen. Een middelbare school met zo’n 370 leerlingen en 65 personeelsleden. Hoe kijkt hij aan tegen het lerarentekort, stijgende kosten én corona?

31 augustus