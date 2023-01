Veelpleger duwt agent die hem het rijden wil beletten: “Maar die flik viseert mij, ik ben het beu”

Menen/WervikGunter V. uit Wervik vraagt een werkstraf in een dossier waarbij hij een agent verwondde nadat die hem aan de kant had gezet omdat de lading op zijn aanhangwagen niet goed was vastgemaakt. De agent liep een verrekking op aan een duim. “En ik hield er blauwe plekken aan over”, sprak de Wervikaan.