VBS Sint-Joris kan schooljaar starten met gloednieuw schoolgebouw

Het nieuwe schoolgebouw dat aansluit op het bestaande schoolgebouw van VBS Sint-Joris in de Sint-Jansmolenstraat in Menen komt niets te vroeg. “We hadden al een geruime tijd nood aan meer ruimte”, vertelt directrice Monique Leenknecht. “We moesten werken met mobiele klaslokalen op de speelplaats, hadden geen aparte leraarskamer meer en we zaten te werken tussen de printers en de kabels. Uitbreiding was meer dan nodig. In het nieuwe gebouw is plaats voor vijf klaslokalen, één buitenklas, een refter en een polyvalente zaal die via mobiele wand kan afgesloten worden van de refter. Verder is er ook nog ruimte voor enkele administratieve ruimtes, kleedkamers en een lift.”