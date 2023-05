Vandalen vernielen leegstaande kantine: “Erg jammer, maar het wordt binnenkort afgebroken”

Er komen veertien woningen en twaalf flats aan de overkant van de Sint-Jozefskerk, er komt ook een ondergrond­se garage

Aan de overkant van de Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat in Wervik komt er een heel mooi nieuwbouwproject. Belfra Vermogensbeheer-Duverger Frankie investeert er in aan de straatzijde twaalf flats en op het binnenplein veertien woningen met een tuin en gemeenschappelijk groen. Er is eveneens een ondergrondse garage voor wagens en fietsen voorzien.