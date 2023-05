Vandalen vernielen leegstaande kantine: “Erg jammer, maar het gebouw wordt binnenkort afgebroken”

Xpo ontvangt internatio­na­le beurs art3f, ruim 2.500 kunstwer­ken te koop

Er is van vrijdag 2 tot en met zondag 4 juni de internationale beurs voor hedendaagse kunst art3f, in Hal 5 in Kortrijk Xpo. Er tekenen ruim 120 internationale artiesten en galerijen present. Onder meer schilderkunst, beeldhouwkunst en fotografie staan er centraal.