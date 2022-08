Vandalen stichten brand in gebouw voormalige Delhaize op Tybersite

De vandalen hadden op verschillende plaatsen in het gebouw pallets in brand gestoken. Gelukkig was de brandweer er snel bij en kon het vuur meteen gedoofd worden zonder dat er grote schade werd aangericht. Omdat er twee brandhaarden waren, is de brandweer zo goed als zeker dat het vuur werd aangestoken. Eens politie en brandweer ter plaatse waren, hadden de daders al de benen genomen. Sinds de voormalige Delhaize sloot, staat het gebouw leeg en is er wel vaker overlast. Er zal nu gevraagd worden aan de eigenaar van het gebouw om het beter af te sluiten.