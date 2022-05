Vandaal die niet akkoord is met zone 30 haalt verkeersbord weg

De nieuwe ruime zone 30, niet iedereen in Lauwe en Menen heeft het even makkelijk om zich eraan aan te passen. Een persoon ging in Lauwe aan de haal met het nieuw geplaatst verkeersbord in de Koning Boudewijnstraat, wellicht als uiting van protest. Ook in nog enkele andere straten zoals de Leiestraat, Hogeschuurstraat en Langekeerstraat zijn verkeersborden alweer verdwenen. Een foto van het weggenomen verkeersbord dat uit protest werd weggenomen lokte ook heel wat reacties uit op Facebook. Veel mensen vinden de zone te ruim. “Mensenkloterij” en “Het is er over, veel te ruim”, klinkt het. Anderen zien er het nu dan wel weer van in op vlak van veiligheid.