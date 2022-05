Vanaf maandag onderhoudswerken aan spooroverweg Ieperstraat: Veel verkeershinder verwacht

Vanaf volgende week maandag kan je zowel met de auto, fiets of te voet niet meer over de spooroverweg in de Ieperstraat in Menen. Infrabel voert onderhoudswerken uit tot en met 3 juni. De stad voorziet wegomleggingen. Verkeer dat vanuit Wervik komt neemt de N58 en de A19 om via de afrit Menen de stad in te rijden. Voor het lokaal verkeer dat richting het centrum van Menen moet, rijd je via de Guido Gezellelaan, Volkslaan, Bruggestraat en de Wahisstraat. Het gemotoriseerd verkeer vanuit het centrum van Menen volgt de omgekeerde beweging via de Ieperstraat, Wahisstraat, Bruggestraat, Volkslaan en Guido Gezellelaan. Voor fietsers is een ommetoer uitgetekend via de Wervikstraat, Hogeweg en Generaal Lemanstraat. Voetgangers tenslotte kunnen makkelijk de oversteek maken via de voetgangerstunnel in het station.