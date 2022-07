Van 8 naar 25 hubs voor deelfietsen in Menen: “De deelfietsen worden bijzonder vaak gebruikt”

IEPER Gewezen zaakvoer­der Schoenen Louf is overleden, Dirk Louf (68) was er de vierde generatie

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Dirk Louf (68) overleden. Hij was jarenlang uitbater van Schoenen Louf. De familiezaak bevond zich in de Boterstraat in Ieper en werd zo’n tien jaar geleden verkocht. Het was één van de oudste winkels van Ieper.

17 juli