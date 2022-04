Vader ontkent slagen aan 4-jarig zoontje: “Tegen tafel gevallen.”

MENEN Kunstschil­der Ludo Janssens (85) is overleden, bezieler van De Bollekes en immens kerststal in Sint-Vedaustus­kerk

In het AZ Delta Roeselare is gewezen kunstschilder Ludo Janssens (85) uit Menen onverwacht overleden. Deze bijzonder talentvolle man had in de grensstad heel veel verdiensten. Zo zorgde hij jarenlang voor het decor van de verkiezing van de Wieltjesprinses in GC De Steiger en was 33 jaar leraar aan de kunstacademie Menen.

30 maart