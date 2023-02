Urbanus komt met zijn nieuwe show naar CC De Steiger

Menen Sociaal Huis Menen biedt gratis juridische eerste­lijns­bij­stand: “We nemen nieuwe initiatie­ven om kwetsbare inwoners te ondersteu­nen”

Iedere inwoner van Menen kan sinds begin dit jaar aankloppen bij een advocaat in het Sociaal Huis voor gratis juridische eerstelijnsbijstand. “Met de stad willen we ons als inclusieve stad onderscheiden. Vanuit onze sociale dienstverlening namen we in functie van acute noden nieuwe initiatieven om kwetsbare inwoners te ondersteunen”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq (Vooruit).

9 februari