Uniek theaterproject met professionele acteurs en amateurs in CC De Steiger

“Voor ons is dit natuurlijk een bijzondere mooie kans en een unieke gelegenheid om samen met professionelen te kunnen werken”, zegt voorzitster Charlotte Bauduin van Cie Tabloo. “Het ligt buiten onze comfortzone, maar we gaan de uitdaging met zeer veel goesting aan. Hopelijk zal dit zowel voor ons als voor de professionele acteurs een win win situatie zijn.” Het feit dat er niet alleen met professionele acteurs wordt gewerkt maar ook met acteurs en studenten van diverse theateropleidingen is uniek. “Ook voor mij is dit superspannend”, zegt de Gentse theatermaker Arne Sierens die de voorstelling in goede banen zal leiden. “Maar ik ben zeker dat het goed komt.”

In totaal werken zo’n 30 acteurs mee aan de voorstelling. “Politie + Dieven mag dan wel wat eenvoudig klinken, het zal een voorstelling zijn met veel diepere lagen en natuurlijk erg veel humor”, vertelt Arne Sierens. “Ik heb heel wat flikken in Gent geïnterviewd en heb daar enorm veel inspiratie uit gehaald.” Zoals bijvoorbeeld de legendarische Gentse superflik ‘sneeuwwitje’, die in 2018 op 97-jarige leeftijd overleed. “Wat hij allemaal vertelde, dat was niet normaal. Zo zat hij af en toe samen met de dieven om hen te wijzen welke dingen ze zeker niet mochten doen. Ik wist dat ik hier ooit eens iets zou over maken. Het stuk zal ook draaien rond het leven van twee agenten die nog maar kort in dienst zijn. Wat komen ze allemaal tegen? Het zal soms serieus zijn, maar heel vaak ook erg grappig.”