Uitbaters dancing Lagoa in beroep tegen veroordeling na klap van illegale portier

Op 28 augustus 2016 trok Pieter Krauch uit Affligem samen met enkele vrienden van het festival Kamping Kitsch in Aalbeke nog naar een afterparty in de Menense dancing. Hun kledij was niet aangepast aan het discotheekbezoek, maar dat leek aanvankelijk geen probleem. Plots kreeg het gezelschap het toch aan de stok met portier John Delgado, toen 45 en in Nederland gekend als gevechts- en kooivechter, 2,09 meter groot en 125 kilogram droog aan de haak. De portier maakte een opmerking over de slippers van één van de discotheekbezoekers in het gezelschap van Pieter Krauch. De twintiger probeerde wat te bemiddelen maar kreeg plots een stevige vuistslag in het gezicht waardoor hij wel vier meter lager van een trap viel en voor dood bleef liggen. Bloed sijpelde meteen uit oren en neus. Hij lag tien dagen in coma en liep een kaakbreuk, scheur in de schedel, een schouderfractuur en zware hersenbloeding op. Onder andere dankzij zijn sportieve lichaam spartelde de ultraloper – hij liep al de beruchte woestijnrace Marathon des Sables (257 km) – zich door de kritieke periode. Portier John Delgado vloog enkele maanden in de cel en liep in april 2017 uiteindelijk een celstraf van 30 maanden op, waarvan één jaar effectief, op. Van de schadevergoeding die hij moest betalen, zag Pieter amper iets.