Tweede editie Bloemenfeest met onder andere Marino Punk

De vorige editie van het Bloemenfeest dateert alweer van 2019. Daarvoor was er een gat van maar liefst 20 jaar. Mede organisator Sebastien Vancoillie stak er mee zijn schouders onder nadat zijn vader vroeger de drijvende kracht was. “Door corona hebben we enkele jaren stil gelegen maar dit jaar wordt het opnieuw een spetterend Bloemenfeest”, vertelt Sebastien. “We betrekken zoveel mogelijk lokale mensen in ons programma. We starten om 11 uur met een dansinitiatie. In 2019 was dat salsa, nu komt een danslerares verschillende stijlen aanleren.” Naast de vele acts is er ook ruimte voor veel kinderanimatie met enkele springkastelen. Foodtrucks zorgen voor de nodige spijs en drank. ‘s Avonds zorgen twee dj’s voor een dansend einde van het Bloemenfeest. “De bedoeling is om de buurt samen te brengen. Sinds 2019 zijn alweer heel wat nieuwe mensen in onze Bloemenwijk komen wonen, en we willen hen natuurlijk ook graag leren kennen. Daarnaast is uiteraard iedereen van buiten de wijk ook zeer welkom.”