Twee West-Vlaamse vriendinnen van 24 en 25 jaar sterven bij crash tijdens reis in Rome: “Wij zijn diep geschokt, jij was de vriend van iedereen”

Het ongeval zou zaterdagavond omstreeks 22.40 uur gebeurd zijn op de A24 Rome-Teramo. De meisjes zouden volgens onze info in een taxi gezeten hebben. De jongedames moeten op slag dood geweest zijn. “Van de autoriteiten in Italië heb ik vernomen dat ze zelf niet goed weten hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Daarom werd een reconstructie gehouden zondagmiddag”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD) van Menen.

Superchef

Op sociale media staat het intussen vol met rouwbetuigingen en steun aan de diepbedroefde familie. Eén van de meisjes was actief in de horeca in Menen en in Kortrijk. “We vernamen dat onze werkneemster vannacht het leven liet in een auto-ongeluk. Jij, de altijd goedlachse vrouw, de vriend van iedereen. Proefde jij al eens de passie in onze gerechten? Grote kans dat deze door onze superchef waren klaargemaakt. Je hebt ons zoveel geleerd. Bedankt voor wie je was, bedankt dat we je mochten kennen, bedankt voor alles”, klinkt het emotioneel op de Facebookpagina.