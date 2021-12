Twee voetgangers op zebrapad aangereden door lijnbus: beide slachtoffers kritiek

Door merg en been

De impact was bijzonder hevig. “Ik hoorde een grote klap en besefte dat er een ongeval was gebeurd”, zegt een kapster die haar zaak vlakbij heeft. “Het gehuil van één van de slachtoffers ging door merg en been. Vrijwel onmiddellijk stopten enkele automobilisten. Ook Nancy Claus, die hier wat verderop haar kleermakerszaak heeft, was er onmiddellijk bij. Het duurde even voor de ziekenwagen en het MUG-team er waren, maar dat lijkt wellicht altijd zo, als je staat te wachten op hulp. Dan lijkt iedere seconde tergend traag te gaan.”

Niet voor het eerst

“Ik heb me zo goed en zo kwaad als ik kon ontfermd over de slachtoffers”, zegt Nancy Claus. “Gelukkig waren er intussen ook twee verpleegsters gestopt. Die wisten van aanpakken. Eén van de slachtoffers, de vrouw, was helemaal in paniek. Ze wist eigenlijk niet wat er gebeurd was. We hebben geprobeerd haar wat te kalmeren maar dat was niet evident. Gelukkig konden de hulpdiensten snel van ons overnemen.” Nancy heeft met de slachtoffers te doen. “Het zijn brave mensen, allebei met een beperking. Ze wonen in de buurt. Samen zijn ze sterk en ze zorgen echt goed voor elkaar. Zo jammer dat dit hen nu moet overkomen. Maar aan de andere kant verwondert het me niet dat hier nog maar eens een ongeval gebeurt. Het is hier altijd druk - vandaag iets minder omdat de twee scholen in de buurt uitzonderlijk dicht zijn - en het kruispunt waar het ongeval gebeurde, is lang niet voldoende verlicht.”