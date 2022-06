Twee keer in 9 minuten op zelfde plek geflitst in Menen: “Een duur broodje”

De snelheidsovertredingen vonden plaats op 16 februari 2022. De eerste keer passeerde Viktor R. er aan 93 kilometer per uur, de tweede keer aan 95 kilometer per uur. “Hij is wel consequent”, merkte de politierechter op. Voor de jongeman was het de eerste keer dat hij zich voor een politierechtbank moest verantwoorden. “Hij had beter zijn eigen boterhammetjes opgegeten”, aldus de politierechter. De advocaat van R. beaamde dat het alleszins een duur broodje was. “Hij had de eerste keer in ieder geval niet opgemerkt dat hij was geflitst”, grapte hij.