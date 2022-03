Twee jaar geleden nog voor 650.000 euro geïnvesteerd, nu zet stad gebouw op LAR te koop voor 2,75 miljoen

Het LAR Business Center, dat is waar de stad Menen mee uitpakte begin 2020 toen ze flink investeerden in het gebouw. Het gebouw werd grotendeels gehuurd door de douane. Maar Een deel stond leeg, en daar wilde de stad iets aan doen. Er werden vijf kantoren gecreëerd, een vergaderruimte, sanitair, een kitchenette en een sanitair blok op de parking. Een investering van in totaal 650.000 euro, subsidies inbegrepen. Het idee was dat de kantoren konden gehuurd worden door zakenmensen die tussen Gent en Rijsel een ruimte nodig hadden om even te werken of kort te vergaderen.

Volledig scherm Business Center & Facility Block op het transportcentrum LAR, de voorstelling in december 2019 © Maxime Petit

Douane

Alleen zette de douane de huur van hun kantoren in het gebouw ondertussen stop en trok het grotendeels weg uit de transportzone LAR. Sindsdien staat het gebouw leeg. “Die beslissing is als een donderslag bij heldere hemel gekomen”, zegt schepen van Patrimonium Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Wie had gedacht dat de douane zou vertrekken op een transportzone, ze zitten er trouwens nog altijd voor een stuk maar dan op een andere locatie. Hadden we dat op voorhand geweten, we hadden de investeringen niet gedaan. Maar zoiets weet je altijd pas achteraf.”

Volledig scherm De douane op LAR-Zuid in Rekkem trok ondertussen weg uit het gebouw, sindsdien staat het leeg © Maxime Petit

2,75 miljoen euro

En dus heeft de stad beslist om het gebouw, dat sinds 1983 in haar bezit is, te verkopen. “Het gaat om een procedure met biedingen, startend vanaf 2,75 miljoen euro”, vertelt schepen Vandenbulcke. “We hebben het gebouw laten schatten, gecombineerd met de investering die we in het verleden maakten. We moeten bij verkoop ook de subsidies kunnen terugbetalen. Want één van de voorwaarden was dat er vijf jaar activiteit aan zou worden gekoppeld. “Indien we een bod krijgen dat aan onze verwachtingen voldoet, verkopen we. Indien niet, moeten we andere oplossingen zoeken.”

