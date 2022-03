Twee jaar cel voor vader die lastercampagne voert tegen twee schooldirecteurs

“Het is een enorm triest dossier”, zei het Openbaar Ministerie tijdens het proces. “Het is begonnen met een echtscheiding die geëindigd is in een vechtscheiding. Een relatiebreuk die meneer niet kan verkroppen. Hij beschuldigde twee schooldirecteurs valselijk van kindermisbruik en al wie niet meegaat in zijn denkpatroon moet het publiekelijk ontgelden. Het is geëindigd in een opschorting van de bezoekregeling met zijn kinderen waarna de boel is ontploft.” De man valt zijn ex-echtgenote voortdurend lastig met zo’n 30 telefoontjes per dag thuis en op het werk, hij Hij stuurde ook mails naar haar werk waarin ze werd vernederd. “Hij wachtte zijn kinderen op aan school wat tot enorm moeilijke situaties heeft geleid. De directeurs werden openlijk valselijk beschuldigd van kindermisbruik, op een bepaald moment hield hij zelfs een flyercampagne aan de schoolpoort.