Twee jaar cel met uitstel voor zoon na inbraken, vader vrijgesproken

Auto niet gekeurd: jongeman scheurt als een gek door bebouwde kom, achternage­ze­ten door de politie

140 kilometer per uur, in zone 50. Zo snel reed de politie om in Menen een roekeloze automobilist uit het verkeer te halen. De man kon ontsnappen maar liep een dag later toch tegen de lamp. De reden voor zijn vlucht bleek nogal banaal.