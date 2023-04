Twee gewonden bij zware kop-staartbotsing op A19

Daar is de Paasfoor! Attracties komen in Kortrijk aan, toppers zoals Wild Mouse en V Maxx op nieuw foorplein

We zetten de laatste rechte lijn naar de Paasfoor in, nu de attracties sinds maandagochtend in het stadscentrum aankomen. Grootste uitdaging deze editie: liefhebbers ook naar het nieuwe foorplein op het Nelson Mandelaplein krijgen. Wat moet lukken, met bijna 40 attracties daar. En het Mandelaplein ligt heus niet zo ver als soms gedacht wordt.