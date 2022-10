Twee eindwerken Meense leerlingen VTI Sint-Lucas eindigen bovenaan Prijs Focus Aarde: “Uniek dat we met twee eindwerken op plaats 1 en 2 eindigen”

MenenNadat Scott Casier, Tuur Durnez en Bert Lernout met hun eindwerk ‘De energieopwekkende tegel’ al de eerste Belfortprijs wonnen, kaapten ze woensdagavond ook de eerste plaats van de Prijs Focus Aarde in het Koninklijk Paleis in Brussel weg. Maar het VTI van Menen zag ook Olivier Vergote en Laurens Vancoillie met hun verticale windturbine op de tweede plaats eindigen. “Uniek en een enorme stimulans voor onze leerlingen en leerkrachten om verder te doen”, zegt een trotse directeur Ivan Delaere.

“We zochten naar een manier om met een alledaagse bezigheid energie te kunnen opwekken”, vertelde Scott Casier (18) uit Menen ons vorige week al toen hij samen met Tuur Durnez en Bert Lernout de eerste Belfortprijs in Menen won. Ze maakten hun energieopwekkende tegel vorig jaar als eindwerk aan het VTI Sint-Lucas. “En dan is wandelen natuurlijk iets dat we allemaal elke dag doen. Op die manier zijn we op het idee gekomen van de energieopwekkende tegel. In de tegel zitten kristallen die, wanneer je er op stapt, gaan buigen. Op dat moment wordt er energie opgewekt. Aan de hand van een ledstrip die dan gaat oplichten kunnen we ook effectief tonen dat het werkt. Het klinkt misschien eenvoudig, maar het mechanisme dat er achter schuilt was een hele uitdaging.”

Prijs Focus Aarde

Woensdagavond volgde voor het trio de ultieme bekroning met de Prijs Focus Aarde in het Koninklijk Paleis in Brussel. De prijs bekroont eindwerken uit het technisch, artistiek en beroepsonderwijs en gaat uit van de Stichting Koningin Paola in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. Scott, Tuur en Bert kregen de prijs uit handen van prins Laurent en prinses Claire en winnen elk 500 euro. En nog was de bekroning voor het VTI Sint-Lucas niet afgelopen. Olivier Vergote en Laurens Vancoillie gingen met hun eindwerk De verticale windturbine lopen met de tweede plaats.

“Dat er twee eindwerken genomineerd waren, was al uniek”, zegt directeur Ivan Delaere. “Maar dat we eindigen op plaats 1 en 2, is helemaal bijzonder. In 2006 werd een leerling al eens tweede en drie jaar geleden zat een leerling ook al eens in de top 10. Deze geweldige bekroning is een geweldige stimulans voor al onze leerlingen en leerkrachten.” Scott, Tuur, Bert, Olivier en Laurens zijn ondertussen afgestudeerd aan het VTI en doen hogere studies.

