Trucker vergeet handrem op te trekken en ramt vier wagens: “Mijn bestelwagentje verdween zomaar in de Leie”

De vrouw uit Boezinge, in dienst van het schoonmaakbedrijf Cleaning Masters uit Roeselare, was net klaar met haar werk bij Galloo toen ze aan de oprijlaan van het bedrijf langs Ropswalle in Menen besloot in het zonnetje nog even een sigaretje te roken. “Als het weer wat minder is, doe ik dat in mijn auto”, vertelt ze. “Maar vandaag dus niet. Gelukkig maar. Ik had net mijn gerief in de wagen gelegd en was in geen minuut op mijn stappen teruggekeerd, tot bij enkele collega’s. Plots zagen we een vrachtwagen met oplegger achteruit rijden.”