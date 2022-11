Trio riskeert 30 maanden cel voor vechtpartij op bus en elf diefstallen

De drie jongemannen raakten slaags met een ander groepje jongeren op een bus in Menen. De politie kwam ter plaatse en trof bij de drie allerlei voorwerpen aan die ze konden linken aan eerdere diefstallen. In totaal konden maar liefst 11 diefstallen aan hen gelinkt worden die ze pleegden in Menen, Wevelgem en Kortrijk. De buit was telkens erg gering. Zo gingen ze er in april bijvoorbeeld vandoor met een zakmes uit een auto, of gingen ze aan de haal met snoep of een doekje van een bril. Het trio ontkent de feiten niet. “We waren onder invloed en wisten niet meer wat we deden”, vertelden ze tegen de rechter. Alledrie werden in juni al veroordeeld in Leuven tot 20 maanden cel voor diefstallen in Kortenberg, Zaventem en Sint-Lambrechts-Woluwe. Het Openbaar Ministerie vraagt om de drie voor de feiten bij ons te veroordelen tot 30 maanden cel. Hun advocaten dringen aan tot een opslorping en het bij die 20 maanden die ze al opliepen te houden. “Alle feiten werden in dezelfde periode gepleegd”, klinkt het. De rechter velt een vonnis op 5 december.