Trio illegale inbrekers in cel na reeks auto-inbraken en vechtpartij op bus in Menen

De eerste melding van een inbraak(poging) in een auto liep bij de politie binnen rond 3 uur dinsdagnacht. De daders werden verraden door het alarm en moesten op de vlucht slaan. Een deel van een nummerplaat kon gezien worden. In de loop van de nacht en woensdagvoormiddag liepen nog eens 8 meldingen van inbraken of pogingen bij de politie binnen. Dat was onder meer het geval in de Dageraad- en Eendrachtstraat en de Guido Gezellelaan. Vaak werden achterruitjes van auto’s ingeslagen om binnen te geraken. Er verdwenen cash geld, parfum, bankkaarten en een zonnebril. Met gestolen bankkaarten deden ze ook aankopen. Het trio kon na een vechtpartij op een bus van De Lijn opgepakt worden en kon aan de inbrakenreeks gelinkt worden, onder meer op basis van camerabeelden. De twee mannen van 21 en een derde van 31 bleken illegaal in het land te verblijven.