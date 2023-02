Trio breekt binnen in woning 83-jarige vrouw: “Waren op zoek naar een slaapplaats”

Drie mannen drongen op 3 november vorig jaar binnen in een woning in het gehucht Paradijs in Rekkem, de vierde bleef op de uitkijk staan. De 83-jarige bewoonster was niet thuis, maar een alerte buurman verwittigde de politie. Ze konden de jongeman die op de uitkijk stond meteen inrekenen, de anderen zetten het op een lopen. De politie slaagde er wel in om ze alledrie in te rekenen. “Bij nazicht in het huis bleek de achterdeur open gestampt en het hele huis was van boven tot beneden volledig doorzocht”, zegt het Openbaar Ministerie. Eén van hen bleek minderjarig, de andere drie riskeren nu één jaar cel.