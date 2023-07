Trein mist stilgevallen wagen in Menen op haar na dankzij tussenkomst brandweer: “Noodrem gebruikt”

“Dit had veel erger kunnen aflopen”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. “Rond 18.30 uur reed een automobilist zich vast op het spoor ter hoogte van de overweg in de Bruggestraat in Menen. De brandweer was in de buurt en kon de auto nog tijdig achteruit duwen, zij het niet volledig. Maar de treinbestuurder kon ook tijdig beginnen remmen, waardoor er eigenlijk net geen aanrijding was. Gewonden vielen er niet, want de bestuurder had de wagen uiteraard al verlaten.”