Transportbedrijf koopt voormalig douanegebouw voor ruim vier miljoen euro: “Een stuk boven onze verwachtingen”

MenenHet voormalig douanegebouw op de industriezone LAR in Rekkem is verkocht aan een transportbedrijf uit Ieper voor maar liefst 4.325.000 euro. Anderhalf miljoen euro meer dan waar de stad Menen had op gehoopt. “Het gebouw was inderdaad geschat op 2,75 miljoen euro, dit is natuurlijk een erg mooie meevaller”, zegt schepen van AGB Renaat Vandenbulcke (N-VA).

Volledig scherm Het douanegebouw dat nu verkocht is © google maps

De stad Menen zette het voormalige douanegebouw op de LAR eind maart te koop voor 2,75 miljoen euro. Het gebouw voor een groot deel tot eind 2019 gehuurd door de douane. Ondertussen had de stad al beslist om zwaar te investeren in het andere gedeelte van het gebouw. Voor maar liefst 650.000 euro werden vijf kantoorruimtes, een vergaderzaal, sanitair, een kitchenette en een sanitair blok op de parking gerealiseerd. Het idee was dat de kantoren konden gehuurd worden door zakenmensen die tussen Gent en Rijsel een ruimte nodig hadden om even te werken of kort te vergaderen. Toen de verhuring aan de douane plots werd stopgezet, stond het gebouw leeg. “Hadden we dat op voorhand geweten, we hadden de investeringen niet gedaan”, klonk het toen. De stad kreeg ook ruim 200.000 euro aan subsidies om het project te realiseren.

Volledig scherm De douane op LAR-Zuid in Rekkem sluit de deuren © Maxime Petit

4,325 miljoen

En dus zette de stad Menen het gebouw dat sinds 1983 in haar bezit is te koop. Er werd met biedingen gewerkt vanaf 2,75 miljoen euro. “Daarin hadden we ook al de subsidies die we moeten terugbetalen verrekend”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke. Het gebouw bleek echter bijzonder in trek. “We kregen zes biedingen binnen, waarvan vier boven de vooropgestelde prijs. We lieten nog een tweede ronde doorgaan waarin binnen zeven dagen nog een bod kon worden uitgebracht in een gesloten enveloppe, maar daar is niets meer uit gekomen.” Het hoogste bod kwam van transportbedrijf Verdonck uit Ieper. Zij kopen nu het gebouw voor 4,325 miljoen euro. “Een stuk hoger dan onze verwachtingen en daar zijn we bijzonder opgetogen over.”

Volledig scherm Het uitzicht op de autostrade en op LAR-Noord vanuit het gebouw © Maxime Petit

Transport

Bij het transportbedrijf Verdonck zijn ze tevreden dat ze het gebouw konden aankopen. “De bedoeling is dat we één van onze sites gaan verhuizen naar Menen”, klinkt het bij het bedrijf. “De ligging is veel beter dan waar we nu zitten. We gaan het gebouw wat opfrissen zodat we snel van daaruit kunnen opereren. We doen vooral transport en zullen het gebouw ook als opslagplaats gebruiken.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.