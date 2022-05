Traiteurwinkel Dhôme to go maakt plaats voor foodautomaat

Toen alle horecazaken verplicht moesten sluiten omwille van de coronacrisis, pakte Bistro Dhôme uit met de traiteurwinkel Dhôme to go in de Bruggestraat in Menen. “De reacties waren erg positief”, vertelt Dorian Parmentier. “Maar het was een tijdelijke oplossing. We huurden dat pand ook, en de eigenaar heeft het ondertussen ook verkocht. Om de klanten toch nog altijd te kunnen laten genieten van Dhôme to go hebben we nu een foodautomaat geplaatst. Daarin kan je alles terugvinden dat we ook aanboden bij Dhôme to go. We vullen de automaat minimum twee keer per dag aan om 11 uur en om 17 uur. Als het druk is, kunnen we nog een derde keer aanvullen.” De foodautomaat van Bistro Dhôme kan je vinden ter hoogte van de Bruggestraat 22 in Menen. Je kan er 7 op 7 en 24 op 24 terecht om een maaltijd af te halen.