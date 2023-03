Tot 75 km/u met opgefokte bromfiets in Menen: “Liever boete dan werkstraf”

De controle vond plaats op 8 september 2021. “Het was de eerste keer dat ik met die bromfiets naar school reed”, aldus één van de overtreders. “Hij was nog niet begrensd.” Zijn tweewieler haalde op de testrollen 75 kilometer per uur. Gevolg: dan is de bromfiets niet juist verzekerd, niet gekeurd en is ook het juiste rijbewijs niet voorhanden. De bromfiets van de andere jongeman die dezelfde dag werd betrapt, haalde 72 kilometer per uur. Beiden verkozen een boete te betalen boven het uitvoeren van een werkstraf. Opvallend, want in het geval van een werkstraf moet er geen boete betaald worden én blijft het strafregister blanco.