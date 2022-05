Tot 46 uur werkstraf voor tweelingbroers na smaad en spugen naar agenten

Tweelingbroers A. en L. C (22) uit Menen waren op 2 mei 2020 met nog twee vrienden samen plezier aan het maken aan de Leie met luide muziek. Een politiepatrouille per fiets merkte dat op. “Die samenkomsten waren op dat moment verboden door de opgelegde coronamaatregelen”, zei het Openbaar Ministerie. De agenten vroegen om hun identiteitskaarten en of ze de plaats wilden verlaten. De twee andere aanwezigen deden dat, maar met A. C. ontstond een discussie over zijn bromfiets toen hij de agenten geen geldig rijbewijs en verzekeringsbewijs voorleggen. Toen de agenten besloten om de bromfiets in beslag te nemen liep het uit de hand. “Ze verweten hen voor het vuil van de straat. Zo riepen ze ook dat ze hoopten dat ze kanker en corona kregen en eraan zouden sterven. Eén van hen spuugde ook naar één van de agenten.” Het Openbaar Ministerie vroeg om beide broers te veroordelen tot vier maanden gevangenisstraf. Maar zij gingen voor de vrijspraak. Volgens hen was het dossier erg magertjes. De rechter vond de feiten wel degelijk bewezen en veroordeelde hen, maar milderde de straf. Eén van hen is veroordeeld tot 15 dagen voorwaardelijk, de andere tot een werkstraf van 46 uur. Beiden liepen ook een boete op van 400 euro waarvan de helft met uitstel. Aan de agenten en de politiezone Grensleie moeten ze in totaal een schadevergoeding van 1.000 euro betalen. Beiden liepen eerder al veroordelingen op voor drugs- en geweldsdelicten.