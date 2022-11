Tot 4 jaar cel voor 2 koppels en gecrashte leverancier voor handel in kilo’s speed

Huiszoekingen in zowel Menen als in Lo-Reninge leverden eind maart uiteindelijk zo’n 10.000 euro cash geld, xtc-pillen en speed op. De twee koppels vlogen in de cel. Daar zat een 47-jarige Limburger toen al een maand. Na een nachtelijke achtervolging in Harelbeke was Fabiano L. enkele uren later onderkoeld in het kippenhok van een tuin teruggevonden. In zijn gecrashte auto was al ruim 2 kilogram speed gevonden. L. bleek de aanvankelijke leverancier van het koppel uit Menen.