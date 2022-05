Tot 24 maanden cel voor illegaal duo voor inbrakenreeks in Menen

Kortrijk Kortrijk werkt kotente­kort weg: promotoren pompen 200 miljoen euro in 1.576 nieuwe studenten­ka­mers

Het tekort aan koten in Kortrijk wordt, dankzij inspanningen van private investeerders, aan sneltempo weggewerkt in de stad. Dat het stadsbestuur in het najaar van 2020 een verbod op nieuwe koten ophief, helpt natuurlijk ook. “Er is een serieuze inhaalbeweging bezig”, zegt schepen van Bouwen en Huisvesting Wout Maddens (Team Burgemeester). Eén van de opvallendste nieuwe projecten: de komst van honderd koten in de Belgacomtoren.

