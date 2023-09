Topgevel woning ingestort op dak van basisschool

Nieuwbouw­vleu­gel voor Academie klaar voor gebruik

De langverwachte nieuwbouwvleugel van de Academie voor Muziek en Woord in de Yvonne Serruysstraat is klaar en kan vanaf dit schooljaar in gebruik genomen worden. Vanuit de Academie was al langer vraag naar extra ruimte. “Deze nieuwe vleugel zal ongetwijfeld een boost geven voor leerlingen en leerkrachten”, zegt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem (N-VA).