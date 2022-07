Topaffiche en uniek darttoernooi in kerk op Wieltjesfeesten: “Meest veelzijdige programma in jaren”

Kortrijk/Deerlijk Juan (57) en 418 vrijwilli­gers stripten jaar na zondvloed in Ardennen al 241 huizen: “We laten onze Waalse vrienden voor het leven nooit vallen”

241 woningen gestript om de muren te laten drogen. Daar zijn 418 vrijwilligers na de zware overstromingen in de Ardennen in een jaar in geslaagd. “Bedankt allemaal, jullie maken écht het verschil. Van de ene dag op de andere stoppen doen we nu niét. Schilderen, dikke lagen slijk opruimen in tuinen… we kunnen nog een tijd verder”, zegt Juan Herrero, beroepsbrandweerman en -ambulancier in Kortrijk en coördinator van de groep ‘Brandweer Kortrijk Helpende Handen’.

8:18