Toestand Lennert (17) gaat lichtjes vooruit: “Het meest kritieke punt is voorbij”

Lennert werd vrijdag geopereerd aan zijn hoofd in het AZ Delta in Roeselare. “Die operatie verliep goed, en ook de scans zien er veelbelovend uit”, vertelt stiefpapa Bert Verbeke. “Toch heeft Lennert sowieso hersenschade opgelopen, maar het is moeilijk inschatten hoe zwaar dat zal zijn. De dokters proberen normaal maandag of dinsdag om hem uit de coma te halen. We kunnen alleen maar bang afwachten en hopen op het beste. Hij is nog jong en erg sportief, dat kan een voordeel zijn in zijn revalidatie. Het zal sowieso een lang weg worden.”