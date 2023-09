Tips tegen inbraken en branden tijdens Veiligheidsbabbel

Vrouw (45) steelt 14.600 euro van asiel Knuffel­poot­jes: “Ik was slordig met mijn papieren, waardoor ik tijdens een burnout mijn uitkering niet kreeg”

J. V. (45) uit Menen stal gedurende een langere periode voor maar liefst 14.600 euro uit de kassa van het dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem. Ze was op dat moment ondervoorzitter en bestuurslid van de vzw. Ondertussen betaalt ze maandelijks 225 euro terug. “Ik begrijp zelf niet hoe het zover is kunnen komen”, zei de vrouw woensdag tegen de rechter.