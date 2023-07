Technieker bij CC De Steiger Christian Bonte (52) onverwacht overleden

Ook figuurlijk op z’n tenen getrapt: 6 maanden cel voor man die student bewuste­loos sloeg na akkefietje in Bar Luxe

Een 34-jarige man uit Deerlijk die een feestvierder knock-out sloeg die per ongeluk op zijn schoen trapte, in de drukte van het uitgaansleven, heeft zes maanden met uitstel gekregen en een boete van 800 euro. De man had gehoopt dat het alleen bij de boete zou blijven. “Geef maar het rekeningnummer, dan betaal ik het direct”, zei hij eerder.