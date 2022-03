Te vroeg voor wereldkampioen Wannes (15) om ereburger te worden: “Moet hij tot aan zijn 30 op iemands schouders staan?”

Wannes Vlaeminck (15) behaalde op het wereldkampioenschap acrogym in Bakoe begin deze maand samen met zijn team een gouden medaille in het onderdeel Balans. In andere onderdelen kaapten ze ook nog een zilveren en een bronzen medaille mee naar huis. “Een ongelooflijke prestatie die een ereburgerschap verdient”, vindt raadslid Philippe Mingels (Groen). “Wannes stond als 15-jarige zijn mannetje in de seniorencompetitie en werd met zijn team wereldkampioen. We hebben in Menen doorheen de jaren verschillende ereburgers benoemd, maar daarvan zijn weinig namen die binnen hun genre tot de absolute wereldtop behoren. Dan kwam Frederik Van Lierde met zijn overwinning op de Ironman in HawaÏ nog het dichtst in de buurt.”