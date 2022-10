Tarieven om te zwemmen bijna een kwart duurder: “De timing is erg ongelukkig

Een plons in het zwembad in Menen wordt plots een stukje duurder. Tijdens de gemeenteraad is beslist om de prijzen te indexeren. Door de stijgende energieprijzen komt dat op een stijging van 24 procent. “Sinds de opening in 2002 hebben we de prijzen nog maar één keer geïndexeerd”, zegt schepen van AGB Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Dat was in 2013, toen ging het om een stijging van 26 procent. “Nu voeren we dus voor een tweede keer in de geschiedenis een indexering door.” Zo stijgt de prijs van een standaardticket van 5,5 euro naar 7 euro. Voor inwoners van Menen en Wervik die een sportkaart hebben betalen 5 euro in plaats van 4 euro.