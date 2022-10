Tachtigtal getuigen op assisenproces rond “wonderbonenmoord”

Het slachtoffer stierf op 13 oktober 2018 in het AZ Groeninge in Kortrijk. Ze was kort voordien opgenomen met eerder banale, maar wel hardnekkige klachten als buikpijn, diarree en misselijkheid. Ze moest bijna voortdurend braken. De wetsdokter vond in het bloed van Dana Van Laeken ricine: een uiterst giftige stof. Bijna vijf maanden na haar overlijden werd haar echtgenoot Pieter Platteeuw opgepakt. Uit onderzoek was immers gebleken dat hij in tuincentra en op internet informatie had opgezocht over zaden van de wonderboom: een exotische sierplant met uiterst giftige bonen.