Superfan Brecht (43) neemt afscheid van King Hiss op Grensrock: “Ze kunnen maar zien dat ze ooit een comeback aankondigen”

Materiaal voor mobiele schiet­stand De Grensschut­ters Kruiseke gestolen op klaarlich­te dag in drukke Kortrijk­straat in Menen, toch een schiet­stand op Talk, Play en Sport

Ongewoon vreemde diefstal vrijdag omstreeks 17 uur aan de winkel van Jielker Geldhof in de drukke Kortrijkstraat in Menen. Zijn vader Jan zette er zes panelen klaar om te komen afhalen. De panelen dienden voor een mobiele schietstand van De Grensschutters Kruiseke waarvan Jan voorzitter is. De Grensschutters namen zaterdag deel aan de tweede editie van het gratis gezinsevenement Talk, Play en Sport maar dat viel bijna in het water.