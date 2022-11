StuBru-presentator komt naar CC De Steiger met nieuwe show

De bekende presentator van Stubru tourde in 2020 met zijn show ‘For Those About to Rock I Salute You. In zijn gloednieuwe show ‘For Those About to Rock MORE’ verlegt Stijn Van de Voorde zijn blik naar de vaak onderbelichte vrouwen die de muziekwereld kleurden, naar een hoger niveau tilden of dramatisch trashten. Waarom werd rock & roll uitgevonden door een vrouw? Wie is de échte Queen of Rock & Roll? Is Billie Eilish de Kurt Cobain van deze eeuw? Het zijn maar enkele vragen waar Van de Voorde in zijn show zijn licht laat over schijnen. Tickets zijn te verkrijgen op de website van Stijn Van de Voorde en kosten 21,50 euro en 18 euro voor toeschouwers jonger dan 26 jaar.