NET OPEN. “We serveren de beste takeaway spareribs en hamburgers”: Kingribs opent eerste West-Vlaam­se vestiging in Kortrijk

Dat Kortrijkzanen echte Bourgondiërs zijn, is ook Kingribs-oprichter Alladin Zeidan (31) niet ontgaan. Hij kiest voor de Guldensporenstad om de eerste vestiging in West-Vlaanderen van zijn populaire keten te openen. Kingribs? Dat zijn ‘slow cooked spareribs’. En nog veel meer dan dat. Om te watertanden. Speciaal voor de HLN-lezers pakt Kingribs met een actie uit in Kortrijk.