Dames van House of Talents Spurs versterken zich met Vanda Kristlova

De 20-jarige Slovaakse van 1,86 meter speelde de voorbije vier jaar in haar geboorteland voor Young Angels Kosice. In het voorbije seizoen was ze in 26 matchen goed voor gemiddeld 8,1 punten, 8,7 rebounds en 1,6 assists.