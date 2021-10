Steven (28) 2 weken na zware botsing met motor toch overleden: “Rollercoaster van emoties achter de rug”

Kortrijk/Waregem/Avelgem Nancy (46) richt zich na schooldrei­ging tot Vlaamse regering: “Breng gespeciali­seer­de zorg dichter bij secundaire scholen”

8 oktober Een dag na de schooldreiging in Kortrijk en Waregem roept algemeen directeur van de Kortrijkse katholieke Rhizo-scholengroep Nancy Dedeurwaerder de Vlaamse regering op om gespecialiseerde zorg dichter bij secundaire scholen te brengen. “Er is een post-corona problematiek in Vlaanderen. De sociale ontwikkeling van sommige jongeren is vertraagd. Het gaat zeker niet enkel over Jules V. Er waren de voorbije weken signalen genoeg, zoals recent ook enkele steekpartijen”, stelt ze. In Kortrijk komen leerlingenbegeleiders binnenkort samen om de problematiek te bespreken.