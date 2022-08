Statiewegel heraangelegd en is nu stukken netter en verkeersveiliger

De Statiewegel is een wandel- en fietspad dat de Kraaiveldwegel met de Larstraat in Lauwe verbindt en is zo’n 250 meter lang. “Deze was aangelegd met tegels”, vertelt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (Vooruit). “Maar door de jaren heen waren grote niveauverschillen ontstaan tussen de tegels. We kregen veel meldingen van buurtbewoners over valpartijen door de niveauverschillen. Het is het tweede project waarbij we gebruik maken van een ternair mengsel. Deze halfverharding is een milieubewuste keuze voor waterdoorlaatbaarheid en circulariteit van materialen, maar ook een keuze die meer garanties biedt voor een langdurig aangenaam en vlak wandel-, jog- en fietsgevoel.” Eerder werd ook voor deze milieubewuste oplossing gekozen bij de heraanleg van het 520 meter lange wandel- en fietspad achter de woonwijk van Ter Beke en het Groenhof. De werken in de Statiewegel werden uitgevoerd door Grondwerken ML uit Lauwe.